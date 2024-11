Thiếu tá Đào Huy Dương làm trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới 29/11/2024 17:00

(PLO)-Thiếu tá Đào Huy Dương - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới thành lập

Chiều 29-11, tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác công tác tổ chức, công tác cán bộ Công an huyện Đạ Huoai mới.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động lãnh đạo công an các huyện về công tác tại các phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đó, Bộ Công an quyết định giải thể công an huyện Đạ Tẻh, Công an huyện Cát Tiên và công an huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai mới. Ảnh: VÕ TÙNG

Bộ Công an quyết định thành lập Công an huyện Đạ Huoai trên cơ sở sáp nhập Công an 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Đại tá Đinh Xuân Huy - PGĐ Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Ngoài ra, Bộ Công an cũng quyết định thành lập và giải thể một số công an xã.

Trong đó, giải thể công an xã Triệu Hải nhập vào công an xã Quảng Trị; thành lập công an xã Bà Gia trên cơ sở sáp nhập công an xã Đoàn Kết và công an xã Đạ P'Loa; giải thể công an xã Phước Lập và nhập công an xã Hà Lâm và giải thể công an xã Đạ Tồn để nhập vào công an xã Đạ Oai.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng - PGĐ Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đội nghiệp vụ công an huyện Đạ Huoai mới. Ảnh: VÕ TÙNG

Đáng quan tâm, Thiếu tá Đào Huy Dương, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới.

Thiếu tá Đào Huy Dương - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Đào Huy Dương, 37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai mới, Thiếu tá Đào Huy Dương là Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, Phó Trưởng phòng CSPCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai mới nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đi vào hoạt động để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn, nhất là huyện Đạ Huoai mới sáp nhập.

Đại diện Đảng bộ và Chính quyền các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại tá Trương Minh Đương yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai mới thành lập đoàn kết, cùng với Đảng bộ và chính quyền huyện mới sáp nhập hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Bộ Công an giao phó.