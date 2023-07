(PLO)- Giám đốc Công an Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, chỉ gần 8 tháng sau khi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Huân chương Chiến công hạng Nhất được xem là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những chiến tích mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đạt được trong thời gian qua.

Theo quy định hiện hành, Huân chương Chiến công hạng nhất để tặng cho cá nhân đạt một trong hai các tiêu chuẩn: Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

Bên cạnh đó, còn có tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ (năm 2016), Giám đốc Công an tỉnh An Giang (năm 2020), đến tháng 9-2022, ông Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12-2022 vừa qua, ông Đinh Văn Nơi tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

ANH VŨ