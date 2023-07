Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình liệt sĩ, cán bộ bị thương trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk

(PLO)- Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ sự hy sinh các cán bộ, chiến sĩ trong vụ nổ súng ở trụ sở xã ở Đắk Lắk mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an Nhân dân ghi nhận, biết ơn.

Ngày 4-7, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao số tiền 700 triệu đồng cho sáu gia đình liệt sĩ và hai cán bộ công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng đoàn công tác đã đến thắp hương, chia buồn, động viên thăm hỏi gia đình các liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung - cán bộ Công an xã Ea Ktur, Thiếu tá Trần Quốc Thắng - cán bộ Công an xã Ea Tiêu, Đại uý Hà Tuấn Anh - cán bộ Công an xã Ea Tiêu, Đại uý Nguyễn Đăng Nhân - cán bộ Công an xã Ea Ktur; ông Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ sự hy sinh này mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an Nhân dân ghi nhận, biết ơn.

Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh cũng gửi quà và thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Lê Kiên Cường và Thượng úy Đàm Đình Bốp - cán bộ Công an xã Ea Ktur, đang điều trị tại bệnh viện.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 11-6 nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm chín người chết và ba người bị thương.

Ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 bị can, trong đó bắt tạm giam 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố bảy bị can về tội không tố giác tội phạm, một bị can về tội che giấu tội phạm và một bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đến nay, công an đã thu giữ 23 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế), hai lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án.

VŨ LONG