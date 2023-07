Truy nã đặc biệt 5 bị can trong vụ khủng bố trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

(PLO)- Năm bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương bị truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Ngày 1-7, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với năm bị can tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị truy nã đặc biệt, gồm: Y Khing Liêng (31 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Nay Dương (55 tuổi, quê quán, buôn Ia Trok, huyện Ya Pa, tỉnh Gia Lai, thường trú buôn Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Y Ju Niê (55 tuổi, ngụ buôn Kang, xã Ea Knêc, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; Nay Yên (53 tuổi, quê quán thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, ngụ tại buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk); Nay Tam (49 tuổi, quê quán thị xã Ayun Pa, ngụ buôn Adrơng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Những đối tượng này đều bỏ trốn khỏi địa phương sau hôm 11-6 vừa qua.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại: 0694389133.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 11-6 nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk làm bốn chiến sĩ công an và hai lãnh đạo xã hy sinh và ba người dân, và ba người dân khác bị thương.

Sáu liệt sỹ, gồm: Thiếu tá Hoàng Trung (ngụ tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột), Đại úy Hà Tuấn Anh (ngụ thôn 12, xã Cư Êwi), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (ngụ thôn 18, xã Ea Ktur), Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (ngụ thôn 8, xã Ea Ning), ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 bị can, trong đó bắt tạm giam 75 bị can về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (theo Điều 113 Bộ Luật hình sự năm 2015), khởi tố bảy bị can về tội “không tố giác tội phạm” (Điều 390 Bộ Luật hình sự năm 2015), một bị can về tội che giấu tội phạm (Điều 389 Bộ Luật hình sự năm 2015), một bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Điều 348 Bộ Luật hình sự năm 2015).

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đến nay, thu giữ 23 khẩu súng các loại (súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế), 02 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

VŨ LONG