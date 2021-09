Trưa 20-9, Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi xác nhận đang tiếp nhận một nhóm người có giấy đi đường không hợp lệ từ Đội CSGT An Sương (PC08) Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ.

Theo Đội CSGT An Sương, vào sáng cùng ngày ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner do một người đàn ông điều khiển chở theo ba người khác chạy qua cầu Phú Cường (xã Bình Mỹ, Củ Chi) theo hướng từ TP.HCM đi tỉnh Bình Dương.

Khi đến chốt kiểm soát dịch cầu Phú Cường, chiếc xe này bị tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ liên quan khác.

Lúc này, người trên xe xuất trình giấy xác nhận của Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật với chữ ký của Phó Tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển.



Giấy xác nhận được xác định giả cơ quan báo chí mà chốt kiểm soát dịch tại cầu Phú Cường phát hiện. Ảnh: CTV

Theo quan sát, nội dung giấy xác nhận thể hiện: Xác nhận cho ông Nguyễn Minh T. 32 tuổi, địa chỉ đang cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp, là nhân viên tài xế báo Đời Sống & Pháp Luật.

Trên giấy nêu mục đích tham gia lưu thông: Tạo điều kiện thuận lợi cho ông Nguyễn Minh T. chở các phóng viên, công tác viên và cán bộ công nhân viên đi tác nghiệp và cung cấp tin tức cho cơ quan cững như các báo đài khác, được đi lại tuyến đường theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến từ nhà (nơi cư trú) đến điểm làm việc trong thời gian phòng, chống COVID-19.

Giấy này cũng thể hiện nội dung có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội…

Đội CSGT An Sương cũng cho biết, thời điểm kiểm tra trên xe có bốn người, ông Nguyễn Minh T. cũng có mặt trên xe nhưng ông T. không lái xe.

Xác nhận với PLO, ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập tạp chí Đời Sống & Pháp Luật cho biết: Từ tháng 4 năm 2020, chỉ có tạp chí Đời sống & Pháp luật, không còn báo Đời sống & Pháp luật.

Cũng theo ông Thanh, Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật cũng không có người tên Nguyễn Đức Hiển giữ chức vụ Phó Tổng biên tập.