Từ 0 giờ ngày 9-7, lực lượng CSGT TP.HCM phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành triển khai lực lượng tại 12 chốt, trạm kiểm soát ở các cửa ngõ, tuyến đường lưu thông huyết mạch ra, vào TP.



CSGT TP.HCM kiểm soát ở khu vực cầu Đồng Nai. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, tại 12 chốt này, lực lượng CSGT là chốt trưởng, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, quân sự, công an quận/huyện, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Quản lý thị trường, Sở Y tế.

Từ đó, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.

Tại các chốt, trạm này lực lượng chức năng sẽ đo thân nhiệt, kiểm tra các giấy xét nghiệm nhanh (test) COVID-19 và yêu cầu người tham gia giao thông khai báo y tế điện tử theo mã quét QR riêng biệt.

Nếu người tham gia giao thông chưa có giấy xét nghiệm thì phải quay đầu trở lại, không di chuyển vào TP (Giấy xét nghiệm (test) nhanh COVID-19 có giá trị 72 tiếng kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm và xác nhận của cơ quan y tế).

Phòng PC08 cũng thông tin, đối với các trường hợp được cấp thẻ nhận diện phương tiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì CSGT TP.HCM yêu cầu thẻ nhận diện phải được gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô và là khu vực phía bên phải người lái xe.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, người lái xe phải chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích. Chủ xe, tài xế, người bốc xếp phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên.

Khi lưu thông phải mang theo thông báo, thẻ nhận diện phương tiện, các giấy tờ có liên quan và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Trường hợp phương tiện chở công nhân, chuyên gia thì lực lượng kiểm soát sẽ đề nghị những người đi trên xe di chuyển xuống điểm tập kết để khai báo y tế, đo thân nhiệt, dùng máy tính bảng đã được trang cấp để kiểm soát, đối chiếu giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 với giấy tờ tùy thân rồi chụp lại để lưu trữ, phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

“Nếu trên phương tiện có trường hợp chưa có giấy xét nghiệm thì yêu cầu công nhân, chuyên gia quay đầu trở lại không di chuyển vào TP hoặc hướng dẫn phương tiện chuyên chở quay đầu trở lại không vào TP” – đại diện PC08 khẳng định.

Đối với xe chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, các lực lượng sẽ kiểm tra nhanh các giấy xét nghiệm COVID-19 của tài xế và người trên xe, kèm giấy tờ tùy thân (đối chiếu nhanh không cần chụp ảnh lưu trữ). Nếu trên xe có trường hợp chưa có giấy xét nghiệm thì CSGT sẽ yêu cầu người đó không vào TP hoặc hướng dẫn phương tiện quay đầu trở lại, không di chuyển vào TP.

Đối với xe cứu thương, xe taxi chở người dân đến, đi từ bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết thì chốt trưởng phân công lực lượng kiểm tra, xác thực tình trạng bệnh nhân và cho tiếp tục lưu thông.

“Trường hợp không thực hiện việc chở bệnh nhân mà lợi dụng việc sử dụng các phương tiện cứu thương để chuyên chở người qua chốt, trạm thì đề nghị công an địa phương hỗ trợ để xử lý theo quy định” – đại diện PC08 nhấn mạnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho việc lưu thông cho phương tiện trong thời gian TP.HCM thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16. Do đó, một số loại hình vận chuyển sẽ được Sở GTVT các tỉnh, TP cấp thẻ nhận diện phương tiện khi đi đến, đi qua TP.HCM và ngược lại. Cụ thể: + Xe ô tô từ các tỉnh khác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công nghiệp được lưu thông đi đến, đi qua TP.HCM và ngược lại. + Xe ô tô từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được lưu thông đi đến, đi qua TP.HCM và ngược lại. + Xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn TP.HCM.