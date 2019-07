17 km quốc lộ: Nơi nào cũng là điểm đen tai nạn

Quốc lộ (QL) 5 có lưu lượng xe lưu thông cao gấp bốn lần thiết kế cho phép, trong khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hàng trăm lối đi dân sinh và đường ngang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).



Toàn tuyến là điểm đen tai nạn giao thông

Trưa 23-7, trên QL5 đoạn ngay trước UBND xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương), các loại ô tô, trong đó chủ yếu xe container lưu thông theo chiều Hải Dương - Hải Phòng kéo thành đoàn dài rầm rập phóng qua khu vực lối mở có rất nhiều người dân đi xe máy chờ qua đường. Theo ghi nhận, những người dân phải chờ tới 15-20 phút, khi luồng xe giãn ra chút ít mới có thể qua.

Ông Vũ Đức Hạnh, Trưởng Phòng pháp chế - an toàn, Sở GTVT tỉnh Hải Dương, cho biết lối mở qua UBND xã Cộng Hòa cũng là khu vực xảy ra vụ tai nạn xe tải chở nước lao vào dải phân cách rồi tông chết năm người chờ qua đường vào sáng 23-7. Trước đây lối mở này rất nhỏ, chỉ vừa cho xe máy và người đi bộ qua, tuy nhiên do nhu cầu qua lại giữa hai bên tuyến đường cao, trong khi đó nơi đây không có cầu vượt nên người dân đã tự dỡ dải phân cách mở rộng ra cho cả xe máy, thậm chí cả ô tô đi quay đầu. Với mật độ phương tiện lưu thông quá dày, không có gờ giảm tốc, không cầu vượt thì nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về giải pháp, theo ông Hạnh, trước mắt cơ quan chức năng dự tính tại khu vực này sẽ sơn gờ giảm tốc, đặt biển báo giảm tốc độ phương tiện, sơn vạch kẻ đường cho người sang đường để người điều khiển phương tiện nhận biết. “Về lâu dài, cơ quan chức năng đang bàn thảo, khả năng tại khu vực này sẽ xây dựng một cầu vượt nhẹ” - ông Hạnh nói.

Vị trưởng Phòng pháp chế - an toàn cho hay theo tiêu chí của Bộ GTVT, khu vực nào trong một năm để xảy ra TNGT chết một người, bị thương một người thì tính là điểm đen TNGT. Theo tiêu chí này, toàn bộ tuyến QL5 qua huyện Kim Thành dài 17 km gần như nơi nào cũng là điểm đen về TNGT vì chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, trong 17 km này đã xảy ra tám vụ TNGT, làm 22 người chết, hàng chục người bị thương.

“Tuyến QL5 chạy qua huyện Kim Thành có đặc điểm đường sắt chạy song song, nhà cửa dân cư san sát dọc bên đường sắt và QL5. Người dân cứ mở lối đi trực tiếp qua đường sắt, đường 5 nên thiếu an toàn” - ông Hạnh nói thêm.



Hiện trường vụ tai nạn năm người chết trên quốc lộ 5 ngày 23-7. Ảnh: Đ.HOÀNG

Xây cầu vượt nhẹ là phương án tối ưu nhưng…

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Hải Dương, trên huyện Kim Thành có khoảng gần 130 lối đi dân sinh và 15 đường ngang đấu nối vào công trình công cộng và đường của địa phương. Mở rộng ra thì toàn tỉnh Hải Dương dọc theo QL5 có 170 lối đi dân sinh và 36 đường ngang. Những đường giao cắt với QL5 đều là những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn. Trong khi đó, mỗi ngày có khoảng 57.000 lượt phương tiện lưu thông qua QL5, cao gấp bốn lần so với thiết kế cho phép.

Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho rằng phương án tối ưu về an toàn giao thông trên QL5 là xây dựng cầu vượt nhẹ. Tuy nhiên, không thể mỗi lối mở xây dựng một cầu vượt vì không thể có kinh phí, vì vậy cần xây dựng hệ thống đường gom đồng bộ với cầu vượt nhẹ. Theo đó, cứ vài km đường gom vào một lối đi chính nối với QL5, tại đó tăng cường các biện pháp an toàn giao thông sẽ khả thi hơn chứ không thể xây dựng cả trăm cầu vượt được.

Tuy nhiên, từ năm 2013, UBND tỉnh đã kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí xây dựng đường gom xóa bỏ 86 lối đi dân sinh nhưng những kiến nghị này rơi vào im lặng. Tiếp đó, năm 2017, tỉnh Hải Dương lại lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án đường gom và rào chắn phân cách đường sắt, đường gom qua khu dân cư để xóa bỏ 99 lối đi dân sinh cắt ngang tuyến đường sắt đấu nối với QL5. Tỉnh đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí hơn 84 tỉ đồng làm hơn 4 km đường gom nhưng rồi cũng không được hỗ trợ.

Sau vụ TNGT xe tải tông vào đoàn viếng mộ liệt sĩ làm tám người chết, tám người bị thương tại khu vực cầu vượt Cổ Phục (xã Kim Lương, huyện Kim Thành) hôm 21-1-2019, UBND tỉnh Hải Dương lại tiếp tục kiến nghị hỗ trợ 105 tỉ đồng xây dựng gần 5 km đường gom tại năm đoạn trên địa bàn huyện Kim Thành nhưng kết quả cũng như những lần trước.

Được biết tỉnh Hải Dương đang triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL5 đi QL37 (dự kiến hoàn thành năm 2020), sau khi hoàn thành lưu lượng giao thông qua nút giao giữa QL5 và QL37 sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nút giao này là nút giao cùng mức, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nơi đây sẽ có nguy cơ ùn tắc và TNGT. Vì vậy, tỉnh Hải Dương kiến nghị cần xây dựng cầu vượt tại nút giao này.