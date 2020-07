5 thủ đoạn cho vay lãi nặng người dân nên cảnh giác

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app được quảng cáo trên Internet, các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube). Khi phát hiện những app cho vay tiền có dấu hiệu nghi vấn cho vay lãi nặng, người dân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (qua số điện thoại 0693187200) để cung cấp thông tin.