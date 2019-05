9 người thương vong do mưa lũ tại miền núi phía Bắc

Ngày 30-5, báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, trận mưa lũ, sạt lở đất và dông lốc đêm 28-5 và ngày 29-5 tại tỉnh Yên Bái đã khiến hai người chết.



Mưa lũ vùng núi phía Bắc.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh (SN 2009) và Hoàng Văn Ngọc (SN 1967) cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, bị chết do sạt lở đất.

Trận mưa lũ cũng khiến hai người khác bị thương tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, sáng ngày 27-5, tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra trận mưa lớn làm một người chết. Nguyên nhân do nạn nhân đi làm đồng bị trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi.

Cùng thời điểm trên, trận mưa lớn cũng xảy ra tại tỉnh Hà Giang làm bốn người bị thương. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi, đường giao thông bị sạt lở.

Tổng thiệt hại trong ba ngày mưa lũ vừa qua tại các địa phương trên khoảng gần 4 tỉ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay (30-5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Từ ngày mai (31-5) đến ngày 2-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.