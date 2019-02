911 Đà Nẵng: Quả đấm thép với tội phạm đường phố

Điều chuyển một trưởng công an phường vì không hợp tác Vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo kỷ luật, điều chuyển công tác Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê), về đội bảo vệ tư pháp thuộc Công an quận Thanh Khê. Trước đó, Công an TP Đà Nẵng ra quân lực lượng 911 tuần tra, chốt chặn nhằm kiểm tra và phát hiện, xử lý người vi phạm. Công an TP Đà Nẵng đã gửi kế hoạch về các đơn vị đề nghị phối hợp với lực lượng 911. Thế nhưng khi lực lượng 911 phát hiện người vi phạm và đưa về trụ sở Công an phường Vĩnh Trung để tiếp tục làm việc thì trung tá Hòa không chịu hợp tác để xử lý. Về việc làm này của vị trưởng công an phường đã được các đơn vị chức năng của Công an TP Đà Nẵng họp kiểm điểm, xác định trung tá Hòa thiếu trách nhiệm trong quá trình làm việc. Cùng với quyết định điều chuyển, Công an TP Đà Nẵng cũng tổ chức rút kinh nghiệm cho cán bộ và các đơn vị khác.