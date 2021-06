Ông Lê Văn Nưng, sinh năm 1965, quê xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; ông có trình độ là cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Văn Nưng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Nưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.