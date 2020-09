'An Giang phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng'

Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, ông Thưởng đồng tình với những mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: HD

Là một trong những tỉnh trọng điểm về quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị An Giang cần tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị để phát triển. Tăng cường công tác đối ngoại, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các tỉnh biên giới Campuchia; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Phải đặc biệt coi trọng, để công tác xây dựng Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo” - ông nhấn mạnh.

Về phát triển kinh tế, xã hội, ông Thưởng yêu cầu tỉnh An Giang đánh giá đúng điều kiện cụ thể của địa phương trong tổng thể định hướng phát triển của vùng ĐBSCL. Từ đó khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL với TP HCM và các địa phương khác trong cả nước.

Tỉnh cần triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển.



Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần XI nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HD

Là địa phương có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan phong phú, ông Thưởng đề nghị tỉnh An Giang cần tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Để An Giang thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ nguồn lực, cũng như thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.