Ngày 30-9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 17 ca mắc mới ở ba địa phương là thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền và huyện Châu Đức (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân).

Trong đó đáng chú ý là 5 ca ghi nhận là các tài xế, phụ xe chủ yếu từ ngoại tỉnh vào, được phát hiện khi làm thủ tục tại các chốt kiểm soát; 10 ca liên quan đến ổ dịch tại công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (KCN Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ).



Thời gian gần đây số ca nhiễm là tài xế, phụ xe ngoại tỉnh vào Bà Rịa- Vũng Tàu được ghi nhận khá nhiều- Ảnh chốt kiểm soát Quốc lộ 51:TK

Cụ thể, tại thị xã Phú Mỹ ghi nhận 13 ca ngoài cộng đồng. Trong đó hai ca ghi nhận là tài xế và phụ xe chở hàng từ công ty ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai người này được phát hiện dương tính khi qua chốt kiểm dịch Quốc lộ 51.

Ngoài ra một ca ghi nhận là tài xế chở hàng, phát hiện tại cổng nhà máy Tôn Hoa Sen, có địa chỉ lưu trú tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

10 ca là người lao động của công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn. Trước đó ngày 29-9 phát hiện 6 trường hợp test nhanh dương tính là người lao động tại công ty. Thời điểm này công ty vẫn đang hoạt động và có nhiều xe tải xuất - nhập hàng hóa.



Thị xã Phú Mỹ đã đề xuất tỉnh tạm phong tỏa toàn bộ nhà máy sản xuất của công ty, ngưng hoạt động xuất - nhập cảnh hàng hóa; giữ người lao động cách ly tại chỗ để tổ chức xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý với đề xuất trên, tạm dừng hoạt động sản xuất, xuất- nhập hàng của công ty để khẩn trương dập dịch…

Trong ngày 30-9, qua kết quả xét nghiệm RT-PCR ghi nhận có 10 ca nhiễm tại ổ dịch ở công ty Giấy Sài Gòn. Bước đầu đã truy vết, cách ly 156 F1, theo dõi sức khỏe 162 F2 liên quan đến ổ dịch trên.



Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT cùng ngành chức năng và công ty Giấy Sài Gòn khẩn trương xử lý, dập dịch sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm là NLĐ của công ty. Ảnh: Mạnh Khá

Thị xã Phú Mỹ xác định do người tiếp xúc với các ca bệnh mới cư trú rộng khắp địa bàn phương Mỹ Xuân, do đó phường này hiện đang ở mức nguy cơ cao. Do vậy, thị xã Phú Mỹ đã ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng kỹ thuật RT-PCR cho người dân toàn bộ phường Mỹ Xuân trong ngày 1-10.

Theo đó, nơi đây sẽ lấy mẫu gộp 15 người/ống, tổng số lượng 46.507 người/3.500 ống mẫu để kịp thời sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh không kiểm soát.



Ngoài thị xã Phú Mỹ, tại huyện Châu Đức ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng, là tài xế và phụ xe chở hàng từ công ty ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào. Khi đi qua chốt kiểm soát Long Thành - Cù Bị thì được kiểm tra phát hiện dương tính. Hai trường hợp này đã được đưa đi cách ly ngay.

Tại huyện Long Điền ghi nhận hai ca mắc mới đều nằm trong khu vực cách ly tập trung.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày được xuất viện của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 14 ca (tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28/6/2021 đến nay là 93,34%).