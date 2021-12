Ngày 8-12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 4.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết năm 2021, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng với nghị lực, sự đoàn kết cùng sự vào cuộc của các cấp, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ của Nhân dân, Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản vượt qua khó khăn, bước đầu khống chế thành công dịch bệnh COVID-19.



Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu khai mạc kỳ họp: Ảnh:MT

Theo ông Thanh, tỉnh đang chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống người dân trở về dần với nhịp sinh hoạt hàng ngày...

Tại kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đánh giá, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kết quả tăng trưởng chung của tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng.

Một số ngành kinh tế duy trì tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; doanh thu dịch vụ cảng; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,3%, số vốn đầu tư đăng ký mới trong nước và đầu tư nước ngoài tăng cao hơn năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 114% dự toán.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt…

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực của một số ngành kinh tế nhưng nhìn chung tình hình tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh không đạt như dự kiến kế hoạch đề ra; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn.



Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: MT

"Để mở cửa hoàn toàn nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực" - Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhấn mạnh.

Tại kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến 24 nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng để kịp thời triển khai cho năm 2022 và giai đoạn 2022-2024; Xem xét, thảo luận về một số chương trình, đề án theo chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh để thực hiện trong năm 2022 và cả giai đoạn 2022-2025; Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri…



Kỳ họp cũng dành một buổi để nghe UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành giải trình, thảo luận, làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và người dân quan tâm.