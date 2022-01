Sáng 28-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc – Ban Nội chính Trung ương làm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.



Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (trái) trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên.

Ông Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1966) trưởng thành từ ngành công an, từ điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng lên điều tra viên Cơ quan CSĐT, Bộ Công an. Ông là một trong những điều tra viên tham gia Ban Chuyên án vụ án Năm Cam và đồng phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.



Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng hình thành theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, Bộ Chính trị quyết định giải thể Ban Nội chính Trung ương, đồng thời lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Việt Thành lúc ấy được điều động sang gây dựng Văn phòng này, với một số nhân sự là điều tra viên vụ án Năm Cam, trong đó có ông Nguyễn Văn Yên.

Cuối năm 2012, Trung ương quyết định tái lập Ban Nội chính Trung ương với nòng cốt là Văn phòng Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan từ Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó nhập thêm Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng cũng chuyển sang mô hình mới do Tổng Bí thư làm Trưởng ban; Ban Nội chính Trung ương được định vị là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Từ đó đến nay, nhất là từ sau Đại hội XII, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Rất nhiều vụ, việc tham nhũng, kinh tế được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc – Ban Nội chính Trung ương là đầu mối quan trọng trong công tác tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc này.

Ông Yên công tác tại Ban Nội chính Trung ương trong tư cách cán bộ biệt phái của Bộ Công an. Nhưng với quyết định nhân sự mới này, ông kết thúc chế độ biệt phái.



Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các Ban đảng Trung ương trong hội nghị công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư vào sáng 28-1.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá ông Yên được tổ chức ghi nhận qua quá trình dài phấn đấu, rèn luyện, nay với vai trò nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích, ưu điểm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.



Hiện nay Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có năm Phó Trưởng ban, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Trần Quốc Cường, ông Nguyễn Thái Học, ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Văn Yên.