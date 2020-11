Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trong ngày 15-11, nhiễu động gió Đông đang hoạt động mạnh dần lên. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (16-11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sau bão số 13 nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm nay và ngày mai (16-11), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Tại Hà Nội sẽ có mưa, mưa vừa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.