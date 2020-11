Bão số 13: Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế sẽ di dời 29.000 hộ dân

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, 9 giờ sáng nay, 13-11, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành liên quan và 10 địa phương ven biển miền Trung để triển khai công tác ứng phó với bão.



Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. Ảnh: CHÍ TUỆ

Bão hướng vào Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do tác động của nhiệt độ bề mặt nước biển nên bão sẽ duy trì ở cấp 11-12, khi vào đến kinh tuyến 112 sẽ suy giảm 1-2 cấp.

Các trung tâm dự báo quốc tế có sự khác biệt nhưng không lớn, nhận định chung bão sẽ tác động vào đất liền nước ta trong 48 giờ tới. Khu vực ảnh hưởng là Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, trọng tâm từ Quảng Nam - Hà Tĩnh.

Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết cơn bão này sẽ quét qua tuyến biển từ Quảng Ngãi - Thanh Hóa. Trên biển, gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 nên sức tàn phá rất lớn.

Hiện lũ ở hầu hết các tuyến sông từ Bình Định đến Thừa Thiên - Huế đều đã trên BĐ 3. Tàu thuyền hiện không còn phương tiện trong khu vực nguy hiểm, cá biệt có một số tàu cá nhỏ đi về trong ngày. Riêng về tàu vận tải, Bộ GTVT đã cấm xuất bến với các tàu, phương tiện thủy nội địa đi vào vùng ảnh hưởng của bão.

Đáng lưu ý, hiện khu vực bão dự kiến đổ bộ có hệ thống nuôi trồng thủy hải sản rất lớn tới gần 43.000 ha, gần 150.000 lồng bè. Số lượng nhà dân ven biển trong khu vực khả năng chống chịu thấp, nhiều nhà đã bị hư hỏng do bão, lũ vừa qua. Trong khu vực có nhiều nhà xưởng của các khu công nghiệp, khu chế xuất quy mô lớn, đông công nhân như khu chế xuất Đà Nẵng, Dung Quất.

Quảng Nam dự kiến sơ tán 10.000 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã ban hành công điện ứng phó bão. Hiện ở tuyến biển có 3.033 tàu bè đã đưa vào khu neo đậu và 15 tàu đang neo đậu ở khu vực Trường Sa, nhìn chung an toàn.

Với cấp độ bão mạnh, tỉnh dự kiến sẽ sơ tán 161.000 hộ dân ven biển, khoảng 12 giờ trưa mai, 14-11 sẽ sơ tán xong. Đối với khu vực miền núi có khả năng sạt lở lớn, tỉnh đã lên kế hoạch dự kiến sơ tán 10.000 hộ dân ở 93 điểm có nguy cơ cao.

"Hiện sạt lở ở rất nhiều điểm, không rõ chỗ nào nhưng tinh thần khẩn trương sơ tán cao nhất" - ông Thanh chia sẻ.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: CHÍ TUỆ

Với các khu vực ở ven sông với khả năng bị ngập úng, tỉnh cũng lên kế hoạch sơ tán với mức BĐ 3+1 m. Hiện ở sông Vu Gia - Thu Bồn đã dự kiến sơ tán khoảng 45.000 dân, dự kiến đến 12 giờ trưa mai sơ tán xong.

Các tuyến đường giao thông đã bị hư hỏng nặng nề do đợt mưa bão vừa rồi đang khắc phục khẩn cấp, cạnh đó công tác cứu hộ, cứu nạn cũng tính toán điều kiện thời tiết đảm bảo mới tổ chức ra quân thực hiện, nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng lực lượng đi cứu hộ.

Hiện ở Nam Trà My, Phước Sơn vẫn còn 20 người đang bị mất tích nhưng công tác tìm kiếm khó khăn. "Tùy tình hình chúng tôi sẽ rút quân về khu vực an toàn gần nhất để khi điều kiện an toàn trở lại có thể tiếp tục tổ chức tìm kiếm" - ông Thanh nói.

Đối với mực nước của các hồ thủy điện, ông Thanh cho biết đến khuya hôm nay hoặc chậm nhất đến 5 giờ sáng mai (14-11) sẽ đưa mực nước hồ thủy điện ở thượng nguồn lưu vực Thu Bồn - Vu Gia về mực nước cao nhất trước lũ.

"Chúng tôi sẽ căn cứ mực nước ở vùng hạ du và tình hình lũ về nguồn để điều tiết, giảm mực nước hồ cho hợp lý. Tùy tình hình mưa lớn sẽ giảm tiếp xuống mực nước lũ thấp nhất. Về cơ bản hiện nay việc vận hành các hồ thủy điện kiểm soát được tình hình" - ông Thanh nói.

Tỉnh cũng triển khai các kế hoạch đảm bảo các điều kiện sơ tán đảm bảo an toàn, triển khai các phương án đảm bảo nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp bị cô lập...

Thừa Thiên - Huế dự kiến sơ tán 19.000 hộ dân

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện nay mực nước lũ tại sông bồ hiện đang ở dưới BĐ 3, tại sông Hương trên BĐ 2.

"Về tàu thuyền rất ổn định vì cả tháng nay dân chưa ra biển. Về di dân, chúng tôi tập trung vào di dân sạt lở và gió lớn, dự kiến sơ tán khoảng 19.000 hộ, khoảng đêm nay đến sáng mai sẽ di dời xong. Các phương án chuẩn bị chống cô lập, hỗ trợ cho người dân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi tự tiên lượng sẵn sàng ở cấp cao nhất" - ông Phương nói.

Tỉnh Quảng Bình cũng cho biết hiện toàn bộ tàu thuyền của tỉnh đã vào neo đậu an toàn. Từ nay đến mai sẽ sắp xếp lại các phương tiện để hạn chế tối đa thiệt hại khi bão vào.