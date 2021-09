Sáng 11-9, ông Nguyễn Quốc Việt (Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, đảo Lý Sơn đã ghi nhận những ảnh hưởng đầu tiên của bão số 5 (Conson).

Theo ông Việt, bắt đầu từ chiều hôm qua (10-9), sức gió đo được cấp 6-7 nhưng đến 1 giờ sáng 11-9 thì gió đã giật lên cấp 8-9, mưa lớn kéo dài.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lý Sơn cũng cho hay, toàn huyện có 725 tàu với 3.477 lao động đang hoạt động. Trong đó, có 22 tàu cùng 304 lao động đang hoạt động trên biển, 703 tàu và 3.173 lao động đang vào neo đậu tại bến.



Đảo Lý Sơn chịu những ảnh hưởng đầu tiên của bão số 5.

Trong 22 tàu đang hoạt động trên biển có 21 tàu đã nhận được thông tin, một tàu ở khu vực quần đảo Trường Sa (Việt Nam), không có tàu thuyền ở vùng nguy hiểm.

Tổng cộng 51 lồng của người dân Lý Sơn đã được vận động đưa vào nơi neo trú đảm bảo an toàn.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này cho biết từ 19 giờ ngày 10-9 đến 6 giờ ngày 11-9, các địa phương trong tỉnh đang mưa lớn, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được ở các địa phương trong tỉnh phổ biến trên 60 mm, nhiều nơi cao trên 120 mm.



Huyện đảo Lý Sơn bắt đầu gió giật cấp 8-9 kèm theo mưa lớn.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại văn phòng Ban chỉ huy 122 mm, Tam Lãnh 103 mm, Hồ Phú Ninh 100 mm, Phước Thành 99 mm, Tam Trà 98 mm, Trà Giáp 94 mm, Hương An 93 mm, Việt An 92 mm, Điện Hồng 90 mm, Tiên Hà 86 mm.

Dự báo từ 11 đến 13-9, Quảng Nam tiếp tục hứng chịu các cơn mưa to đến rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung trong ngày 11 đến hết ngày 12-9, phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Hiện nay, mực nước tại các trạm thuỷ văn đang ở mức dưới báo động 1. Mực nước tại các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện đang ở cao trình thấp, xấp xỉ mực nước chết.