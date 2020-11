Bão Vamco giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.



Dự báo đường đi của bão Vamco. Ảnh: TTDBKTTV

Dự báo trong 12 giờ tới, bão Vamco di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 07 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Mưa lớn diện rộng ở trung bộ: Đêm qua và sáng sớm nay (11-11), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10 đến 7 giờ ngày 11-11) với lượng phổ biến từ 30-70 mm, có nơi lớn hơn như: A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 135 mm, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 151 mm, Trà My (Quảng Nam) 91 mm, TP Quảng Ngãi 92 mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ 11-11 đến 12-11, các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Hà Tĩnh và Nam Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Áp cao lục địa đang tăng cường xuống phía Nam Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, chiều và đêm nay (11-11), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Ở Vịnh Bắc Bộ chiều này có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển 1,5-3 m; từ đêm nay gió giảm dần. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ gần sáng ngày 12-11 có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 -6 m, vùng gần tâm bão 6-9 m. Trong chiều và đêm nay (11-11), ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.