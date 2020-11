Bão vừa tan, nhiều làng ở Phú Yên hối hả chạy lũ

Chiều 10-11, ngay sau cơn bão số 12 vừa tan, PV PLO có mặt tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) chứng kiến hàng trăm người dân hối hả chạy lũ.

Nhiều người già, trẻ em được cõng đưa ra khỏi các căn nhà đang ngập lũ. Gia súc, gia cầm cũng được người dân đưa lên các vùng cao.

Video Sau bão, dân Phú Yên hối hả chạy lũ



Người dân xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên chạy lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo người dân địa phương, do mưa lớn kéo dài, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ đã làm nước sông Bánh Lái lên rất nhanh.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều căn nhà đã bị ngập sâu trong lũ, nhiều khu dân cư chia cắt hoàn toàn.

Vừa ôm con, vừa mang ít đồ dùng chạy lũ, bà Ngô Thị Hải Âu (ngụ thôn Phú Thuận) lo lắng: “Lũ lên rất nhanh, nước chảy rất mạnh. Nhà tôi chưa kịp dọn đồ thì nước đã ngập hơn nửa mét. Tôi chạy ra ngoài thì xung quanh nước trắng đồng, ngập hết đường đi. Tôi sợ quá! Giờ phải đến nhà người thân ở tạm, chờ lũ rút”.





Người già được đưa ra khỏi vùng lũ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho hay bão vừa tan lũ đã dâng ngập nhiều vùng, gây chia cắt tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Đồng.

Tại các địa phương trên, hiện đã có hơn 300 căn nhà bị ngập lũ, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

“Hiện nay lũ đang lên rất nhanh, có nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền các địa phương cùng các lực lượng chức năng đang hỗ trợ sơ tán, đưa hàng trăm người dân ở các vùng trũng thấp đến khu vực cao để tránh lũ. Chúng tôi cũng đang đưa các lực lượng cứu hộ đến các khu vực ngập lũ để kịp thời ứng cứu”- ông Mai Ne thông tin.





Nhiều vùng ở huyện Tây Hòa ngập sâu trong lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết hồ nước chứa Phú Xuân, Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 đồng loạt xả lũ làm nước sông Kỳ Lộ lên rất nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư ven sông, hàng trăm căn nhà bị ngập nước.

Hiện xã Xuân Sơn Bắc đã bị cô lập. Nhiều tuyến giao thông trọng điểm ở huyện Đồng Xuân đã bị ngập, chia cắt, không thể đi lại. Tương tự, hồ chứa nước Đồng Tròn xả lũ điều tiết đã khiến vùng hạ du huyện Tuy An bị ngập. Theo ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nhiều khu dân cư ở địa phương này đã bị ngập, chia cắt.



Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ tối 9 đến chiều 10-11 trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 73 đến 283 mm.

Dự báo khu vực tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có khả năng gây ra lũ ống, lũ quét, gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp.



Lũ dâng cao ở huyện Tuy An. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cho hay hồ chứa nước nhà máy thủy điện này đã tăng lưu lượng xả lũ từ 2.000 m3/giây lên 2.500 m3/giây.

Do ảnh hưởng bão số 12, trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa có mưa to đến rất to, thủy điện Krông H'năng đang xả về hạ du 1.718 m3/giây và dự kiến tăng lên 2.000 m3/giây.

Dự báo lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ sẽ tăng lên 4.500 m3/giây. Do đó, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đề nghị tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du Phú Yên lên 3.000 m3/giây.





Lũ dâng cao ở huyện Tuy An. Ảnh: BÙI VĂN THÀNH

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ chiều 10-11, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh cũng đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây.



Trao đổi với PLO, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay ngay sau cơn bão số 12, nhiều vùng ở tỉnh này đang đối mặt với lũ lớn, ngập lụt.

“Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các phương án sơ tán người dân ở các vùng bị ngập lụt, bị lũ đe dọa đến nơi an toàn”- ông Thế nói.

Một số hình ảnh chạy lũ ở Phú Yên: