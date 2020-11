Bão số 12 đã gây thiệt hại tại Phú Yên, Khánh Hòa

Sáng 10-11, tại trụ sở Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 12.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết đã có năm tỉnh ban hành lệnh cấm biển, gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Hai tỉnh trong trọng tâm ảnh hưởng của bão là Phú Yên, Khánh Hòa đã tổ chức sơ tán 2.784 hộ/8.254 người (Phú Yên: 2.073 hộ/5.709, Khánh Hòa: 711 hộ/2.545 người).



Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo về công tác triển khai ứng phó bão số 12. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng, cho biết đã tổ chức bắn pháo hoa tại 32 điểm theo quy định để thông báo cảnh báo bão. Về số tàu thuyền trên biển, hiện tất cả đã vào nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Đơn vị này cũng cho biết đã di dời 2.100 hộ/6.797 người ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện vẫn tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét trên tuyến biên giới đất liền, các đồn trạm biên phòng để di dời kịp thời, đồng thời thông báo cho nhân dân các khu vực có nguy cơ bị sạt lở...

"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các đồn biên phòng để sẵn sàng đưa dân đến tránh trú bão, đảm bảo an toàn. Hiện Bộ đội Biên phòng đã duy trì 4.521 cán bộ, chiến sĩ với 1.191 phương tiện trực 24/24 giờ để chủ động phối hợp địa phương sẵn sàng sơ tán, xử lý các tình huống xảy ra" - Thiếu tướng Lê Quang Đạo cho biết.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng cho biết đã huy động các lực lượng đóng quân trên địa bàn ảnh hưởng bão gồm hơn 251.000 người/16.000 phương tiện, bao gồm cả máy bay, trực thăng để sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: TẤT ĐỊNH

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cho biết mưa lũ kéo dài ở miền Trung thời gian qua cùng với lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ước tính, thiên tai vừa qua đã làm thiệt hại về tài sản lên đến 17.000 tỉ đồng.

Việc cơn bão số 12 sẽ gây mưa to đến rất to tại các tỉnh từ Quảng Trị - Khánh Hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung “bốn tại chỗ” trong ứng phó, phòng chống thiên tai và cứu trợ nhân dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các lực lượng phối hợp với địa phương, tiếp tục rà soát lại để đảm bảo an toàn trên biển, kiểm tra rà soát các lồng bè nuôi trồng thủy sản xem có người dân nào còn nán lại, đặc biệt phải có biện pháp để quản lý các tàu khi đã vào nơi tránh trú vì bão số 13 sắp vào Biển Đông.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương có kế hoạch sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, những nơi nhà cửa không an toàn.

“Vừa rồi nếu không sơ tán tốt thì những nhà cấp 4 gây thương vong rất nhiều, vì chủ yếu mái ngói, những nhà có cửa kính lớn cũng có thể gây thương vong. Sơ tán người dân đến nơi an toàn không có nghĩa là cái nhà đó không đổ mà tường ngăn, cửa sổ, các yếu tố khác cũng phải đảm bảo an toàn” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng tập trung bảo vệ an toàn hồ đập vì hồ đập có an toàn thì hạ du mới an toàn.

Nhấn mạnh vấn đề sạt lở đất hết sức nguy hiểm, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải cơ động nhanh nhất đến những nơi bị sạt lở.

“Lực lượng rất đông nhưng chỗ cần lại không có, vì vậy phải tập trung đến những nơi bị nạn nhanh nhất để bảo vệ tính mạng người dân. Tăng cường tính chuyên nghiệp của lực lượng cơ sở” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.