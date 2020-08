Bắt giam 4 bị can lừa đảo 7.000 người Mỹ mua khẩu trang

Ngày 21-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn người về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Các bị can gồm: Nguyễn Duy Toản, Phan Đình Thư (cùng 33 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (36 tuổi, trú TP Hà Nội) và Đỗ Chí Huy (27 tuổi, trú tại Đắk Lắk).



Nguyễn Duy Toản và Phan Đình Thư tại công an. Ảnh: CACC

Theo công an, Toản có vai trò cầm đầu, cùng đồng phạm thông qua các website thương mại điện tử để lừa đảo hàng ngàn công dân Mỹ mua khẩu trang, nước rửa tay… phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tháng 5-2020, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm người ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Từ những thông tin trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) vào cuộc xác minh, làm rõ ổ nhóm này gồm bốn bị can đã nêu.

Điều tra cho thấy do tình hình dịch COVID-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng, chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh…

Thấy vậy, các bị can mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Với các thủ đoạn, như người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử, sau đó chờ giao hàng; tuy nhiên thực tế nhóm bị can không có hàng; đợi chờ thời gian dài, người mua mới biết mình bị lừa.

Ngày 9-7, công an bắt giữ bốn nghi phạm khi đang ở tại chung cư HH1B Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm bảy cây máy tính, ba màn hình máy tính, hai máy tính xách tay và nhiều giấy tờ liên quan.

Công an cũng xác định số bị hại trong vụ án lên tới gần 7.000 người trên toàn nước Mỹ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1 triệu USD.