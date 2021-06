Số ca dương tính với COVID-19 đang giảm Trong ngày hôm qua 26-6, Bình Dương chỉ ghi nhận 5 ca dương tính với COVID-19, giảm hàng chục ca so với ngày trước đó. Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 226 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại các địa phương: TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An và thị xã Tân Uyên. Trước đó, ngày 24-6, ngành Y tế tỉnh này đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người dân tại 2 khu phố Bình Phước A và Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, đây là nơi có nhiều ca nhiễm COVID-19). Đã xét nghiệm 1.733 mẫu gộp với khoảng 17.000 người, kết quả đều âm tính. Bình Dương đã tiêm vaccine được cho 43.432 người (trong đó 41.342 người tiêm mũi 1 và 2.090 người tiêm mũi 2).