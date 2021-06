Bí thư Hà Nội cho biết tới đây Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh tham gia kỳ thi PTTH, do vậy nhiệm vụ sắp tới của TP phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi này. TP sẽ kích hoạt lại 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, tham gia vào công tác tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát; quán xuyến mọi việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về hiệu quả tổ chức kỳ thi tại điểm thi trên địa bàn được phân công. “Các cấp, các ngành phải phải xây dựng kịch bản tổng thể và kịch bản chi tiết đối với từng điểm thi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 cả bên trong và bên ngoài; tổ chức diễn tập các tình huống, xử lý nhanh, thành thạo khi phát hiện ca dương tính, ca nghi nhiễm với Covid-19, thí sinh có biểu hiện ho, sốt…” - ông lưu ý đồng thời để nghị các điểm thi chuẩn bị nhân lực, vật lực để đảm bảo các điều kiện thi an toàn cho các thí sinh.