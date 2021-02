Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết vào khoảng ngày 22 hoặc 23-2 tới, một cơn bão có tên Dujuan sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trong năm 2021.

Trước khi vào Biển Đông, bão Dujuan có khả năng mạnh lên cấp 9-10. Tuy nhiên sau khi vượt qua Philippines, bão có thể suy yếu và đi vào Biển Đông ở khoảng cấp 7-8.

Tiếp sau đó, bão Dujuan di chuyển hướng về quần đảo Hoàng Sa và suy yếu dần.

"Tác động đáng chú ý nhất của cơn bão này gây gió mạnh cấp 7-8, mưa giông mạnh ở phần phía tây và vùng gần tâm bão, ảnh hưởng nguy hiểm đến tàu, thuyền hoạt động ở vùng biển đông nam Biển Đông" - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Về khả năng ảnh hưởng đến đất liền, các chuyên gia khí tượng nhận định bão Dujuan có khả năng suy yếu và tan trên Biển Đông, do vậy dự báo bão hầu như không có tác động đến đất liền nước ta.