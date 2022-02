Ngày 14-2, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại Công an thành phố Phan Thiết.

Theo đó, Trung tá Vũ Thị Thu Hà (46 tuổi), Trưởng Công an phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Công an thành phố Phan Thiết.



Trung tá Vũ Thị Thu Hà nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng. Ảnh: PN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Vũ Thị Thu Hà, tân Phó Trưởng Công an thành phố Phan Thiết đã cảm ơn sự ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố Phan Thiết và hứa sẽ luôn phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị mới, trọng trách mới.

Được biết, đây là nữ sĩ quan công an đầu tiên của lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo công an địa phương và là nữ phó trưởng Công an thành phố Phan Thiết đầu tiên.