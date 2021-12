Ngày 15-12, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đối với 6 sĩ quan giữ các chức vụ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, trưởng công an địa phương trong lực lượng Công an tỉnh.





Ban giám đốc Công an Bình Thuận và 6 sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh CABT.

Theo đó, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Bá Thanh , Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động về nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Trần Văn Sơn, Trưởng Công an huyện Tánh Linh về nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phạm Văn Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an Bình Thuận,

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Mến, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 6 sĩ quan nói trên.

Giám đốc Công an Bình Thuận yêu cầu, ở trọng trách mới, vị trí mới, môi trường công tác mới, 6 sĩ quan vừa được điều động, bổ nhiệm phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực, phấn đấu hết mình vì yêu cầu, nhiệm vụ chung.

Thượng tá Phạm Văn Hải, tân Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đã cảm ơn ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với quá trình phấn đấu, nỗ lực của mỗi cá nhân và hứa sẽ luôn phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới, trọng trách mới.