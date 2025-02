Tiếp tục điều tra việc cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận tiền tỉ 24/02/2025 12:07

Liên quan vụ án sai phạm về điện mặt trời, VKSND Tối cao đã truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) và 11 bị can khác về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Nguồn tin nặc danh về sân sau

Theo cáo trạng, tháng 2-2023, Thanh tra Chính phủ có công văn gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định đối với 8 nhóm hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện năng lượng tái tạo theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.

Tháng 4-2023, Thanh tra Chính phủ bổ sung kiến nghị điều tra, làm rõ một số nội dung như việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Đắk Glun 2,3 trên diện tích 15,3 ha đất; việc đầu tư xây dựng dự án trên 208 ha đất (đều ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông); việc đầu tư xây dựng dự án trên 208 ha đất được giao, trong đó 25,23 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng công trình năng lượng.

Quá trình kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn tiếp nhận 3 nguồn tin khác có liên quan.

Cụ thể, tháng 4-2023, Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, chuyển thông tin phản ánh một số sai phạm trong việc đề xuất bổ sung quy hoạch, cấp phép thực hiện quy hoạch, cấp phép đầu tư và cho thuê đất đối với 3 dự án điện gió tại tỉnh Đắk Nông.

Ngày 26-4-2023, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an chuyển thông tin có dấu hiệu Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, hoàn thuế… trong việc đầu tư, xây dựng các dự án điện mặt trời tại tỉnh Bình Phước.

Nguồn tin nặc danh về dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân tại Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời và thành lập công ty “sân sau” để tạo đường dây làm ăn, đứng ra giao dịch với các nhà thầu, chủ đầu tư…

Kết quả kiểm tra, xác minh, điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị can.

Quá trình điều tra, theo lời khai của bị can Hoàng Quốc Vượng, trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ- TTg, ông Hoàng Quốc Vượng đã nhận số tiền 1,5 tỉ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh và một số các nhân khác liên quan, đối với các nội dung còn lại theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và các nguồn tin được tiếp nhận trong quá trình điều tra vụ án, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa thu thập được đầy đủ tài liệu để chứng minh và kết luận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung trên để tiếp tục điều tra làm rõ ở giai đoạn sau.

Không xử lý nhiều cá nhân

Đối với một số cá nhân liên quan việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, cáo trạng xác định ông Trần Tuấn Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương (giai đoạn 20160 2021) liên quan đến việc ký tờ trình ban hành Quyết định số 13; ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến việc ban hành Quyết định số 13.

Căn cứ kết quả điều tra xác định ông Trần Tuấn Anh và Trịnh Đình Dũng không được báo cáo nội dung Dự thảo tại khoản 3 Điều 5 có diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi rộng hơn so với Nghị quyết số 115/NQ- CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Trần Tuấn Anh và ông Trịnh Đình Dũng có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp. Do đó, không xem xét xử lý với ông Trần Tuấn Anh và ông Trịnh Đình Dũng.

Có 23 cá nhân khác của Tổ soạn thảo, gồm: Bộ Công thương 10 người; Tập đoàn Điện lực 4 người; Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính mỗi đơn vị 2 người; Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước mỗi đơn vị 1 người và ông Hoàng Tiến Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo); các cá nhân có liên quan đến việc thẩm định tại Bộ Tư pháp; các cá nhân liên quan đến việc thẩm tra tại Văn phòng Chính phủ (trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) có liên quan trong việc thẩm định dự thảo Quyết định số 13.

Kết quả điều tra xác định, các thành viên trên không biết nội dung khoản 3, Điều 5, Quyết định số 13 trái với Nghị quyết số 115/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng. Kết quả điều tra không có chứng cứ, tài liệu về việc các cá nhân trên nhận tiền, lợi ích vật chất khác, tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp để làm trái quy định. Do đó, không xem xét xử lý.