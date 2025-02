Hơn 4.000 ha lúa, hoa màu ở Phú Yên ngập sâu trong nước 24/02/2025 16:02

(PLO)- Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho thấy hơn 4.000 ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập, hư hại do mưa liên tục mấy ngày qua.

Chiều 24-2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết từ 19 giờ ngày 22 đến chiều 24-2, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150 mm.

Nhiều nơi ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nước ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: MT

Tính đến trưa ngày 24-2, mưa lớn khiến hơn 3.000 ha lúa vụ mùa bị ngập, hư hỏng ở các địa phương, như Tây Hoà, Đông Hoà, Phú Hòa và Tuy An. Hơn 1.250 ha hoa màu, cây hàng năm khác bị ngập, hư hại.

Hiện, các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại.

Hàng ngàn ha lúa của người dân tỉnh Phú Yên bị chìm trong nước nhiều ngày nay. Ảnh: MT

Tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, hàng nghìn ha lúa, sắn của người dân bị ngập sâu trong nước. Cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo ở các đoạn đường bê tông có nước ngập để đảm bảo an toàn.

Hoa màu của người dân bị mưa lớn làm hư hỏng, trôi dạt theo con nước. Ảnh: MT

Ông Phan Văn Thắng (60 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) cho biết gia đình có 2 ha sắn bị ngập sâu trong nước.

Ông Phan Văn Thắng (60 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) ngậm ngùi khi hơn 3 ha sắn (mì) của gia đình bị hư hại. Ảnh: MT

Theo ông Thắng, toàn bộ sắn vừa mới trồng đã bị ngâm trong nước từ chiều 23-2, đến nay coi như mất trắng vì chắc chắn sẽ bị hư rễ rồi thúi cả cây. Hơn 10 triệu đầu tư xuống giống của gia đình đi theo con nước.

Chính quyền cắm bảng cảnh báo khi nước dâng cao. Ảnh: MT

Còn bà Trần Thị Phởi (80 tuổi, ngụ thôn Phú Thuận, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) cũng đứng ngồi không yên khi 3 ha lúa đang chìm sâu dưới nước.

“Mưa lớn từ chiều 23-2, nước đổ về khiến chúng tôi trở tay không kịp. Hy vọng nước rút sớm, nếu không 3 ha lúa của gia đình sẽ mất trắng”- bà Phởi nói.