Theo báo cáo, năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Dịch COVID-19 tiếp tục xuất hiện những biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.



Trong nước, tình hình chính trị ổn định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công rất tốt đẹp…



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự CAND. Ảnh: BCA

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Cùng đó là phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 36.040 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,26%; thụ lý giải quyết 134.285 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ giải quyết đạt 90,12% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao).

Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 1.335 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường...



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: BCA

Ngành công an cũng hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước; triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; kết nối với các bộ, ngành có đủ điều kiện khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội, nhất là phục vụ bầu cử và phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, hội nghị thống nhất đánh giá sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quy trình, quy chế, phân công, phân cấp, phân quyền đã được hoàn thiện, kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế trước đây; không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức công an các đơn vị, địa phương đã gắn với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp cho công an cấp dưới, tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Tổ chức bộ máy đã giảm tầng nấc trung gian; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chiến đấu…