Chiều 4-3, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) tại Công an tỉnh Đồng Nai.



Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết Đồng Nai là một trong những tỉnh công nghiệp phát triển, dân số thường xuyên có biến động lớn về cơ học. Hiện tỉnh có hơn 3,3 triệu nhân khẩu, trong đó thường trú gần 3 triệu nhân khẩu.

Tổng số công dân trong độ tuổi cấp CCCD là hơn 2,6 triệu người. Đến nay, công an các đơn vị đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu thường trú được hơn 2,9 triệu nhân khẩu (đạt 97,27%). Công an tỉnh cũng chủ động các mặt công tác để bước sang giai đoạn thu nhận thông tin cấp CCCD.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Công an trang cấp 24 bộ thiết bị thu thập dữ liệu cấp CCCD. Cơ quan này lựa chọn nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn, tổ chức tập huấn và phân công vào các tổ công tác cấp CCCD, đáp ứng yêu cầu làm việc ba buổi (15 giờ/ngày), phát huy hết công suất của thiết bị.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đây là dự án công nghệ lớn nhất từ trước đến nay, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an giao chỉ tiêu cấp hơn 1,5 triệu CCCD trước ngày 1-7-2021. Để đạt được điều này, Thứ trưởng yêu cầu Công an Đồng Nai tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nội dung công tác theo kế hoạch; đồng thời đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.