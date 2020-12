Cục Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) tiếp tục tăng cường công tác quản lý XNC, quản lý người nước ngoài; kiểm tra, hướng dẫn công an địa phương trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài; phát hiện, xử lý kiên quyết, kịp thời mọi trường hợp XNC trái phép, đảm bảo môi trường tuyệt đối an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Cục Quản lý XNC như trên.



Theo báo cáo, trong năm 2020, Cục Quản lý XNC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có việc chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống XNC trái phép và xử lý vi phạm pháp luật về XNC; ngăn chặn, phát hiện và xử lý các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực quản lý XNC.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, lực lượng đã tham mưu triển khai các chủ trương của Chính phủ về quản lý XNC, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao nhập cảnh Việt Nam, phục vụ đắc lực việc phát triển kinh tế - xã hội...

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Cục Quản lý XNC đã được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”, 35 lượt tập thể, 463 lượt cá nhân được khen thưởng và 13 thư khen.