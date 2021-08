Ngày 25-8, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 8-2021.



Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, Bộ Công an thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và phương tiện tăng cường cho tuyến đầu phòng, chống dịch.

Bộ cũng ứng dụng công nghệ thông minh, xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi, quản lý di biến động công dân vùng dịch, quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Về tình hình an ninh trật tự, nhìn chung tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, hầu hết các loại án đều giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng…

Kết quả, công an đã điều tra, khám phá 2.563 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, bắt 4.982 người; bắt, xử lý 395 vụ, 1.923 kẻ cờ bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm vụ việc liên quan đến dịch COVID-19 như đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh, vụ làm giả giấy thông hành ở Hải Dương, vụ làm giả thuộc hỗ trợ điều trị COVID-19 ở TP.HCM…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng công an toàn quốc đạt được trong tháng qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, trước mắt là dịp Lễ Quốc khánh 2-9...

Các đơn vị cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân, có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm…

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch COVID-19; tập trung đẩy mạnh việc xử lý thông tin sai sự thật, tin giả, tin tức chưa được kiểm chứng trên không gian mạng; chủ động phát hiện và đấu tranh với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch bệnh để hoạt động.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương cần sẵn sàng chi viện lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu...