Ngày 9-7, Công an TP.HCM cho biết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong sáu tháng cuối năm 2021, đơn vị đã triển khai Chiến dịch đấu tranh, trấn áp, kéo giảm tội phạm.



Cụ thể, các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung tổng lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép của toàn lực lượng công an TP “vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự phòng chống tội phạm trên địa bàn TP”.



Công an TP.HCM đã triển khai Chiến dịch đấu tranh, trấn áp, kéo giảm tội phạm trong sáu tháng cuối năm. Ảnh: CA

Trong đó, các đơn vị tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, vừa tuần tra kiểm soát công khai và mật phục, vừa kết hợp chặt chẽ với triển khai các hoạt động chốt chặn, kiểm soát ở các vị trí trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội, khu vực địa bàn thường xảy ra các loại tội phạm. Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm chống người thi hành công vụ.

Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tăng cường quản lý, giám sát, kể cả giám sát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy trên địa bàn quản lý; truy tố và xét xử các vụ ma túy điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Công an TP.HCM cũng quán triệt việc kịp thời phát hiện, tổ chức ngăn chặn, xử lý, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng hoạt động cờ bạc, mại dâm, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, “độ xe”, kêu gọi tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên không gian mạng (Facebook, Zalo, Youtube, TikTok…).

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình hoạt động của tội phạm tại từng tuyến, địa bàn, khu vực và phù hợp với từng nhóm dân cư. Qua đó vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin về tội phạm và phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm tại từng địa bàn.

Công an TP Thủ Đức, Công an các quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động sức mạnh của hệ thống chính trị địa phương.

Đặc biệt là việc huy động lực lượng quân sự địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; trong việc tố giác, tin báo về tội phạm tại địa bàn để kịp thời giải quyết căn cơ, hiệu quả ngay từ đầu, ngay tại địa bàn cơ sở, không để tội phạm có điều kiện hoạt động...