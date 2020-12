Công an TP.HCM tổng lực trấn áp tội phạm dịp Tết

Sáng ngày 15-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cao điểm bắt đầu từ 15-12 đến hết ngày 28-2-2021.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo Công an TP và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự.



Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, năm 2020 là năm thứ 6 liên tiếp Công an TP.HCM kéo giảm phạm pháp hình sự. Ảnh NT

6 năm liền kéo giảm phạm pháp hình sự

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin: Trong 11 tháng năm 2020, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 3,65% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt xoá đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Công an TP.HCM kéo giảm phạm pháp hình sự.

Tai nạn giao thông được kéo giảm cả về ba tiêu chí, Công an TP.HCM đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội bị nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19 và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động với cường độ quyết liệt hơn.



Thiếu tướng Nam chỉ rõ, Công an TP.HCM huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác Công an không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và biểu tình gây rối an ninh trật tự.

Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu các đơn vị phải chủ động tham mưu, phối hợp phát hiện, đấu tranh, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT, an ninh chính trị … Bên cạnh đó là xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.