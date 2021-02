Bộ Quốc phòng và Bộ Công An Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác

Chiều 19-2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được đón Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đến thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởngTriệu Khắc Chí ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: MOD

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hai nước vừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Theo Bộ trưởng, điều này thể hiện rõ nét mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng chí anh em, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai lực lượng vũ trang hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc đã tặng Bộ đội Biên phòng Việt Nam vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Triệu Khắc Chí chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Chúc Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

Bộ trưởng Triệu Khắc Chí khẳng định chuyến thăm lần này góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói riêng. Trên cơ sở đó, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Tại buổi tiếp, hai bên khẳng định, thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã đạt được những kết quả rất thiết thực, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp.



Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MOD

Lực lượng biên phòng, quản lý biên giới của hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới, kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép giữa biên giới hai nước.



Đồng thời, hai bên đề xuất các giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận song phương đã ký kết.

Hai bên cũng đề xuất triển khai đồng bộ các biện pháp, hợp tác chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới, tội phạm khủng bố, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, ma túy, vũ khí, góp phần duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia giữa hai nước.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai Bộ trưởng đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền.