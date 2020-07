Bộ trưởng Bộ Công an làm việc tại tỉnh Đồng Nai ​

Ngày 15-7, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Dự buổi làm việc có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Quản Minh Cường, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và các đại diện các Sở, ngành liên quan.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CAĐN.



Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã thông tin một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của tỉnh.

Cụ thể, về trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Đồng Nai đã rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, luân chuyển cán bộ chiến sĩ phù hợp nhiệm vụ. Với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm mạnh, các đối tượng hình sự cộm cán giảm rõ rệt, không còn lộng hành.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường nhắc nhở lực lượng Công an Đồng Nai cần chú trọng hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự được đảm bảo và thực hiện tốt, không để bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Theo Đại tướng Tô Lâm, thời gian qua, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an chính quy, trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, khen ngợi lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.