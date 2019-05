Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Tây Ninh

Chiều 7-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua.

Trong năm 2018, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã tăng 5 bậc, sếp hạng thứ 14/63 tỉnh thành. Tình hình an ninh trật tự ổn định.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh

Tuy nhiên, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng cũng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Do địa phương có xuất phát điểm thấp, địa bàn có đường biên giới dài 240 km có nhiều tôn giáo dân tộc sinh sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển của Tây Ninh về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đã thu hút tốt đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị.

Đặc biệt, là sự chủ động của Công an tỉnh Tây Ninh trong việc ngăn chặn triệt xóa với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, các băng nhóm cho vay “tín dụng đen”.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới tình hình trong nước và thế giới sẽ diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Vì thế, lực lượng Công an Tây Ninh rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an chính quy, trong sạch, vững mạnh.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an cũng đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh.