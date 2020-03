Bộ trưởng Tô Lâm: Không vì COVID-19 mà sao nhãng công tác

Ngày 30-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết quý I/2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ANTT.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước…

Qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra phá án đạt 86,03% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2019), nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng, nhóm tội phạm bị triệt xóa, kết quả đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và bắt truy nã đạt cao hơn.

Cũng trong quý I/2020, lực lượng công an đã xử lý hơn 900.000 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có hơn 48.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 773 tỉ đồng.

Về dịch COVID-19, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Bộ Công an, cho biết toàn lực lượng đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, có các biện pháp xử lý, cách ly và tự cách ly phù hợp; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật (như đưa tin thất thiệt, buôn lậu, làm giả các mặt hàng vệ sinh dịch tễ…).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cũng trình bày báo cáo về công tác bố trí Công an xã chính quy. Tính đến nay, công an 63 tỉnh, TP đã bố trí 25.200 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số xã, thị trấn trong cả nước…

Phát biểu kết luận, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, các đơn vị cần làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

Bộ trưởng nhấn mạnh không vì tập trung phòng, chống hoặc lo ngại dịch bệnh mà sao nhãng công tác công an; đồng thời xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế…