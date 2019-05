Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Kon Tum về chính quy công an xã

Ngày 10-5, theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đây là địa phương đầu tiên được Bộ Công an thí điểm xây dựng công an xã chính quy ở toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh.



Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Kon Tum. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, Kon Tum đã bố trí 360 cán bộ công an chính quy (2 nữ, 358 nam) đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 86/86 xã trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%); phối hợp với cấp ủy địa phương thành lập 61/86 chi bộ công an xã, 63 trưởng công an xã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; tổ chức các đợt bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Cùng với đó, Công an tỉnh Kon Tum chủ động đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố quan tâm bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho Công an chính quy, ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo thành lập đầy đủ chi bộ công an xã và cơ cấu trưởng công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phù hợp với quy định của Đảng.

Đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách để tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Bộ Công an

Riêng đối với Công an tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng yêu cầu cần tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng về tiếng dân tộc để bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã; đảm bảo đúng lộ trình theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công an tỉnh Kon Tum hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã đề ra.

Bộ Công an xác định việc triển khai thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum chính là kinh nghiệm quý báu để chỉ đạo xây dựng công an chính quy trên toàn quốc.