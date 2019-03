Các dự án thua lỗ: Khó khăn chồng chất khó khăn

Hiện nay, Cục CSĐT về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã làm việc với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên để thu thập tài liệu liên quan đến dự án giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên. TISCO đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan cho C03, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an bốn dự án gồm: Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi; dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên và dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ. Trong đó, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án tại hai dự án (dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ và dự án Nhà máy sản xuất năng lượng sinh học Phú Thọ). Bộ Công an cũng đang tiếp tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình và tổ chức trinh sát, nắm tình hình, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ các sai phạm (nếu có) tại các dự án, doanh nghiệp khác.