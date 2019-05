Các nước Asean kêu gọi kiềm chế ở biển Đông

Ngày 19-5 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra cuộc họp Tham vấn Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc nhằm kiểm điểm tiến trình hợp tác ASEAN và bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác thời gian tới, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc (PMC+1) vào tháng 8-2019.

Cuộc họp cũng trao đổi về tình hình khu vực và thế giới. Các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định sự cần thiết phải xây dựng và củng cố cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.



Đại diện các nước tham gia cuộc họp

Theo đó, Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn ASEAN đoàn kết, thống nhất, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Các nước ASEAN đánh giá cao vai trò và sự tham gia của Trung Quốc trong các diễn đàn do ASEAN chủ trì và dẫn dắt, mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.



Cuộc họp ghi nhận kết quả của cuộc họp Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) được tổ chức trước đó và những tiến triển trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Các nước nhất trí cần thực hiện đầy đủ DOC và sớm đạt COC hiệu lực, thực chất, được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Trong phát biểu, nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Các nước cũng kêu gọi kiềm chế, đi đôi với hợp tác xây dựng lòng tin, tránh làm tình hình phức tạp và căng thẳng, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Thay mặt cho ASEAN, Thứ trưởng phát biểu dẫn đề về hợp tác chính trị-an ninh, nêu các định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực này.