Ngày 16-8, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thực Hiện tại cuộc họp bàn về phương án đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM diễn ra cùng ngày.

Theo đó, sau khi nghe ý kiến các cơ quan, ban ngành, Phó Chủ tịch Nguyễn Thực Hiện cho rằng việc tổ chức đón người dân Cần Thơ có nhu cầu bức thiết trở về từ TP.HCM cần được thực hiện nhanh chóng.



Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Để đảm bảo tốt công tác đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM, ông Hiện giao cho Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH quận/huyện rà soát lại danh sách người dân Cần Thơ có nhu cầu về từ TP.HCM.

Qua đó thực hiện phân loại cụ thể như người già, trẻ em, hộ gia đình… để thuận tiện cho việc bố trí tại khu cách ly; cho phép bổ sung, điều chỉnh danh sách trong trường hợp có người dân theo danh sách đã phê duyệt trước đó không về được do nằm trong khu vực phong tỏa, số lượng tối đa không quá 428 người.



Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để thực hiện việc đón người dân đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch; Khẩn trương tham mưu trình UBND TP quyết định thành lập đoàn công tác và có văn bản gửi UBND TP.HCM, các địa phương có liên quan để thực hiện việc đón người dân.

Sở GTVT chuẩn bị chu đáo phương tiện đón người dân và bố trí thêm phương tiện chuyên chở các trường hợp dương tính qua xét nghiệm nhanh; Có phương án bố trí phương tiện đón người dân theo thứ tự, danh sách cụ thể, tránh ùn tắc và người dân lên nhầm xe; Chủ động liên hệ với Sở GTVT TP.HCM để thông báo về thời gian thực hiện đón người dân để được hỗ trợ kịp thời.

Công an TP cử lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn; Phối hợp với công an các tỉnh, TP có liên quan đảm bảo vận chuyển người dân được thông suốt.

Bộ Chỉ huy quân sự TP chuẩn bị chu đáo khu cách ly tại Khu 1 Trường Đại học Cần Thơ, bố trí người dân tại khu cách ly đảm bảo phù hợp, thường xuyên theo dõi sức khỏe của người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP bố trí lực lượng y tế tham gia đoàn công tác đón người dân; Phối hợp Sở LĐ-TB&XH xây dựng phương án xét nghiệm, kiểm tra sàng lọc các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm trước khi lên xe về TP Cần Thơ; Trang bị đầy đủ vật tư y tế, xét nghiệm và đồ bảo hộ cho đoàn công tác và người dân; Thực hiện xét nghiệm hai lần/ngày đối với người dân trong thời gian thực hiện cách ly tập trung.