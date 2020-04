Cần Thơ: Chính thức sáp nhập 3 phường ở quận Ninh Kiều

Hôm nay, ngày 1-4, theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ đã ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Cần Thơ, TP sẽ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết nêu trên và công bố phường Tân An mới thành lập chính thức đi vào hoạt động từ 1-4-2020.



Trụ sở phường Tân An mới. Ảnh: NHẪN NAM

Trao đổi qua điện thoại với PLO, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ cho biết do tình hình dịch COVID-19 và theo chỉ đạo mới của Thủ tướng nên quận không tổ chức lễ công bố như kế hoạch. Việc công bố này được thông tin trên đài truyền thanh, phương tiện truyền thông và băng rôn.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp kiện toàn bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phường mới được thực hiện theo điều lệ, quy định của các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 1-4.

Kế hoạch cũng nêu các nội dung về sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường mới và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư.

Cũng theo kế hoạch, UBND quận Ninh Kiều chủ động có kế hoạch, chỉ đạo UBND phường mới phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ và khu thu lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Ưu tiên việc chuyển đổi giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sổ hộ khẩu thực hiện sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác có liên quan…

Theo ghi nhận của PV, tại trụ sở UBND phường An Hội chiều 31-3 đã cửa đóng then cài từ phía ngoài cổng. Trước cổng dán thông báo về việc công bố đơn vị hành chính phường Tân An mới thành lập và thời gian hoạt động từ 1-4 của UBND quận Ninh Kiều.



Trụ sở phường An Hội chụp lúc 16 giờ ngày 31-3. Ảnh: NHẪN NAM



Chiều 31-3, phường An Lạc dán thông báo của quận về việc phường Tân An mới chính thức hoạt động từ 1-4. Ảnh: NHẪN NAM



Băng rôn màu xanh treo trước cổng trụ sở phường An Lạc thông báo với nội dung, mọi giao dịch hành chính kể từ 20-3-2020, đề nghị tổ chức cá nhân liên hệ bộ phận một cửa phường Tân An. Ảnh: NHẪN NAM



Còn tại trụ sở UBND phường Tân An thì treo một băng rôn lớn ghi là điểm tiếp nhận giao dịch hành chính của tổ chức và cá nhân tại phường Tân An, An Hội và An Lạc (cũ). Ảnh: NHẪN NAM