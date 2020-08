Cần Thơ: Công bố quyết định thanh tra dự án xây 'nhầm' vị trí

Ngày 13-8, Thanh tra TP Cần Thơ Công quyết định thanh tra dự án Khu đô thị mới Thới Lai.

Đoàn thanh tra do ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã công bố quyết định của Chánh Thanh tra TP Cần Thơ về việc Thanh tra về trình tự thủ tục thực hiện dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai.



Dự án Khu đô thị mới Thới Lai xây "nhầm" vị trí bị thanh tra. Ảnh: HD

Trong 30 ngày làm việc, đoàn sẽ thanh tra về chủ trương thực hiện dự án; trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án này.

Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty CP tư vấn thiết kế Cadif làm chủ đầu tư với tổng diện tích là 9,8 ha, vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Dự án này bị người dân phản ứng do dự án thực hiện sai vị trí so với phê duyệt.

Theo đó, năm 2016, UBND TP Cần Thơ cho chủ trương đầu tư Khu đô thị mới huyện Thới Lai, địa điểm thực hiện dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai). Tuy nhiên sau đó, UBND huyện Thới Lại lại ra quyết định thu hồi đất của người dân ở ấp Thới Thuận B giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý II-2020 diễn ra ngày 1-7, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cũng đã nhìn nhận có việc nhầm lẫn trong xác định vị trí đất để thực hiện dự án.

Do huyện Thới Lai thu hồi sai vị trí đất dự án nên nhiều hộ dân ở ấp Thới Thuận B phản ứng, không đồng ý bàn giao, trong đó có hộ ông Nguyễn Hoàng Việt. Tuy nhiên cuối năm 2018, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Việt và sau đó đất được giao cho Công ty Cadif thực hiện dự án.

Vào cuối tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, con trai ông Việt) yêu cầu đơn vị thi công di dời tài sản ra khỏi nhà kho xây trên đất của ông Việt. Sau đó, ông Kiên cho máy súc kéo sập nhà kho. Theo giám định tài sản nhà kho có giá trị 29 triệu đồng.



Nguyễn Hoàng Trung Kiên uống thuốc tự tử trước ngày thi ảnh án. Ảnh: BCA

Sau đó, ông Kiên bị khởi tố và bị tòa hai cấp ở TP Cần Thơ tuyên phạt chín tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ông Kiên có đơn hoãn chấp hành án với lý do mình là lao động chính trong gia đình, vợ không nghề nghiệp, nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già bị bệnh.

Ngày 10-8, TAND huyện Thới Lai có công văn trả lời đơn xin hoãn thi hành án của anh Kiên và buộc ông chậm nhất ngày 13-8 phải có mặt tại Công an huyện để chấp hành án. Đến chiều 12-8, ông Kiên bất ngờ uống thuốc tự tử.