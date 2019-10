Cần Thơ: Nhiều nơi buông lỏng quản lý đất công

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ từ năm 2004 đến nay.



Cho thuê không đấu giá 14 khu đất công

Kết quả thanh tra toàn diện cho thấy một số sở, ngành, quận, huyện chưa thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, dẫn đến công tác quản lý chưa chặt chẽ, việc cấp giấy chưa được quan tâm.

Các đơn vị chưa đảm bảo quy định trong giao đất, cho thuê nhà, đất không qua đấu giá (14 vị trí). Một số khu đất này ký hợp đồng cho thuê đất hằng năm nhưng hết hạn không ký lại mà mặc nhiên gia hạn cho tiếp tục thuê, trong đó có những vị trí có giá trị rất lớn.

Nhiều đơn vị còn nợ tiền thuê đất với giá trị lớn như Công ty cổ phần 720, Nhà khách Cần Thơ, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Đại Tân, Công ty TNHH Đầu tư phát triển chợ - siêu thị Việt Mai.

Có tình trạng đơn vị tự định giá, cho thuê lại dưới nhiều hình thức khác nhau, lấn chiếm đất công hoặc cho thuê nhưng chưa khai thác hết công năng, bỏ trống gây lãng phí và thất thoát ngân sách nhà nước. Điển hình như khu đất cho Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ MeKo thuê vào mục đích thương mại dịch vụ (tại số 84 Mậu Thân) nhưng chỉ phần nhỏ dùng xây dựng văn phòng, còn hầu hết diện tích đất đã được công ty liên doanh hoặc cho thuê lại làm bãi giữ ô tô, trạm xăng dầu...

Tại khu đất cho Công ty TNHH TVTK Hồng Long thuê để kinh doanh dịch vụ thương mại nhưng công ty cho nhiều đơn vị khác thuê lại làm kho vật liệu xây dựng, kho hàng, xưởng sản xuất, garage và xuất hiện nhiều xe tải, xe khách khác đang đỗ trong khu vực đất thuê.

Đặc biệt, khu đất cho Công ty TNHH Victoria Cần Thơ (thuộc Công viên bờ kè Sông Hậu) thuê, công ty sử dụng đúng mục đích nhưng lại lấn chiếm gần 1.300 m2 Công viên bờ kè Sông Hậu.

Việc khai thác quỹ đất (5%, 10%) do trung tâm phát triển quỹ đất quản lý không phù hợp trong việc giao đất ở những vị trí ngã ba, ngã tư. Một số khu đất không trích đất ở mà trích đất công cộng rồi chuyển sang đất ở là chưa phù hợp.

Dự án khu dân cư Phú An (lô 20) do Công ty CPXD công trình giao thông 586 Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư. Công ty không giao đất ở mà giao hơn 6 ha thuộc đất công trình công cộng. Tương tự, dự án khu dân cư lô 6A do Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư, giao gần 1 ha đất công trình sử dụng hỗn hợp.



Resort Victoria Cần Thơ được xác định là lấn chiếm gần 1.300 m2 Công viên bờ kè Sông Hậu. Ảnh: HD

Bố trí nhà ở xã hội sai đối tượng

Một số trụ sở làm việc của các đơn vị (quận Cái Răng, quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh) chưa có nhu cầu sử dụng, còn bỏ trống, hiện nay xuống cấp mà chưa thực hiện thu hồi hay sắp xếp lại.

Bên cạnh đó, thanh tra còn chỉ ra nhiều sai sót trong việc quản lý nhà chung cư của Ban quản lý phát triển khu đô thị mới Cần Thơ (thuộc Sở Xây dựng quản lý) như việc sang nhượng, cho thuê lại, cho người thân ở hoặc để trống tại các nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội, nhà công vụ và khu chung cư không đúng theo quy định.

Đối với 456 căn hộ khu chung cư 91B, có 118 trường hợp đã ký hợp đồng chuyển tên người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, số căn hộ đã sang nhượng cho người khác là 51 căn, số hộ cho thuê lại là 79 căn, để trống hoặc cho người thân ở là 47 căn. Kiểm tra ngẫu nhiên 10 hộ đang sử dụng căn hộ thì chỉ có một hộ ở đúng đối tượng nhưng đang nợ tiền thuê nhà 43 tháng.

Còn khu chung cư Cơ Khí (phường An Hòa) chỉ còn một căn đang cho thuê và người thuê nợ 314 tháng tiền thuê nhà. Khu chung cư trung tâm thương mại Cái Khế, hiện trạng 49 căn đang sử dụng, một căn đang để trống. Trong đó, 41 căn người thuê đã tự ý chuyển nhượng cho người khác và chín căn do người thuê hoặc cha, mẹ, con của người thuê trực tiếp sử dụng, 100% căn nợ tiền thuê...

Từ những sai phạm trên, thanh tra kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc xử lý trách nhiệm…