Chiều 1-6, phát biểu kết luận cuộc họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP nói về tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM và cho biết “liên tục hai ngày nay những người làm công nhân ở TP.HCM và miền Đông Nam Bộ đổ về miền Tây rất nhiều”.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết TP tiếp tục lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch từ 18 giờ ngày 1-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trường, TP đã kịp thời lập ngay bảy chốt kiểm soát để phòng dịch. Các chốt hoạt động hết công suất, trực 24/24. Người dân từ TP.HCM đổ về rất đông, hai ngay nay hàng chục ngàn lượt người đổ về TP, trong đó, gần 20% là người dân đến từ vùng có dịch bệnh.

Người đứng đầu UBND TP cho biết, tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp và TP đã gần như bị bao quanh bởi các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng như Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu… Cùng với đó, biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp vô cùng.

“Đến nay có 37/63 tỉnh thành, 4/5 TP trực thuộc trung ương có ca bệnh rồi, còn mỗi TP Cần Thơ, nhưng Cần Thơ không an toàn chút nào. Dù TP có lập chốt nhưng người từ vùng dịch vẫn vào TP. Các chốt này chỉ kiểm soát chứ không cấm người dân vào TP, nên Cần Thơ rất nguy cơ chứ không an toàn. Do vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác trong phòng chống dịch” – ông Trường cho hay.

Cũng theo ông Trường: “TP đã tổ chức 7 điểm kiểm soát, lúc đầu thực hiện kiểm soát tuyến từ TP.HCM vào và từ Campuchia qua là hai tuyến trọng yếu nhưng giờ TP.HCM về nhiều quá. Tối đêm nay (từ 18 giờ ngày 1-6), TP sẽ tổ chức thêm 8 điểm nữa, để chặn các lối vào Cần Thơ kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của TP”.

Bên cạnh đó, các tuyến đường dân sinh, người đứng đầu TP giao các địa phương chịu trách nhiệm quả lý.