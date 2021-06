3 ứng dụng để người dân báo cháy, nắm rõ kiến thức về PCCC Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP đã triển khai 3 ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, an toàn PCCC đến người dân trên địa bàn TP. Đây là các ứng dụng miễn phí, được lực lượng thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh, diễn biến và kiến thức pháp luật. 1. Ứng dụng “Help 114”: Đây là ứng dụng nhằm giúp cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ diễn ra nhanh hơn bằng cách tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp. Các cá nhân, doanh nghiệp khi gặp sự cố có thể gọi điện nhanh hoặc gọi video đến Tổng đài 114 để thông báo tình hình cháy, nổ. Trong tình huống không thể thực hiện cuộc gọi, người dân còn có thể nhắn tin đến lực lượng cảnh sát để nhờ ứng cứu trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, người dân còn có thể nhắn tin SOS đến người xung quanh để được trợ giúp khi gặp sự cố tai nạn. 2. Cập nhật kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, các thủ tục hành chính thì người dân còn có thể tra cứu trên Trang thông tin điện tử Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, địa chỉ Website: http://pccc.hochiminhcity.gov.vn. 3. Ngoài ra, người dân còn có thể cài Zalo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM để không bỏ lỡ những thông tin về cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Để truy cập Zalo, người dân có thể quét mã code hoặc tìm kiếm với tên: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM. Để được nhận thông báo tin tức mới một cách nhanh chóng, thường xuyên thì người dân phải nhấn vào chữ “đáng xem” có hình ngôi sao cạnh bên.