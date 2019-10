Cao Bằng nói về việc doanh nghiệp tặng ô tô hơn 3,7 tỉ

Chiều 11-10, trao đổi với PLO, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho biết thông tin về trường hợp cá nhân nhận quà tặng là xe ô tô trị giá hơn 3,7 tỉ đồng là chưa đầy đủ.



Một nguồn tin cho biết sự việc này diễn ra đã lâu và các cán bộ bị xử lý kỷ luật hiện đã nghỉ hưu. Ảnh: Internet

Theo đó, năm 2016, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng chiếc ôtô Toyota land cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh Cao Bằng. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh đứng ra nhận và được gắn biển xanh rồi chuyển cho Phó Giám đốc công an tỉnh sử dụng.

“Sự việc trên không báo cáo cấp trên tại địa phương và lãnh đạo Bộ công an là không đúng quy định nên chiếc xe đã niêm phong và đưa về Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật”, vị này cho biết.

Tiếp đó, đến năm 2017, 2018, Bộ Công an và Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan, trong đó có cả lãnh đạo công an tỉnh.

‘‘Đến tháng 3-2018 sự việc này đã được xử lý dứt điểm nhưng lại thể hiện theo báo cáo phát hiện trong năm 2019 là chưa hợp lý’’, vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, Thanh tra Chính phủ,cho biết vụ việc này xảy ra từ năm 2016 nhưng năm 2019 UBND tỉnh mới có báo cáo về vụ việc nên báo cáo của Thanh tra Chính phủ là không có gì sai…

Như đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ đã có dự thảo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra cuối tháng 10 tới đây).

Trong đó, nêu rõ trong năm 2019, có chín trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỉ đồng. Hai trường hợp nhận quà không đúng quy định; xử lý kỷ luật cảnh cáo năm người, khiển trách một người, sa thải một người. Trong đó, quà tặng thấp nhất là là 3 triệu đồng(thuộc tỉnh Trà Vinh), cao nhất là 150 triệu đồng (TP.HCM). Đặc biệt, ở tỉnh Cao Bằng có trường hợp được tặng một chiếc ô tô giá trị 3,720 tỉ đồng.