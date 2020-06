Cháy rừng bùng phát trở lại ở Nghệ An

22 giờ đêm 28-6, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực dập lửa cứu rừng ở xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đây là điểm cháy rừng bùng phát trở lại trong đêm trên địa bàn huyện Diễn Châu.



Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An nỗ lực dập lửa cứu rừng ở xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ảnh: PC.

Lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, biên phòng, cảnh sát PCCC, dân quân…đang được tăng cường đến địa bàn xã Diễn Phú để chữa cháy rừng. Do thời tiết nhiệt độ cao, oi bức, ban đêm nên công tác dập lửa và làm đường băng cản lửa, tránh lửa lan ra đang gặp khó khăn.

Như đã đưa tin, vụ cháy rừng phòng hộ và rừng trồng bắt nguồn từ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành ngày 27-6. Sau đó, đám cháy lan rộng sang xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Chiều tối 27-6, ở xã Diễn Lợi cũng xảy ra cháy rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Hơn 1.000 người gồm lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Công an huyện Diễn Châu, Ban chỉ huy quân sự Diễn Châu, Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu, Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu)… cùng người dân đến hiện trường dập lửa và làm đường băng cản lửa. Tuy nhiên, do đêm tối, gió Lào thổi mạnh, nhiệt độ cao khiến đám cháy vẫn tiến gần đến khu dân cư.



Đêm khuya 28-6, lửa lại bùng phát trở lại tại khu rừng ở xã Diễn Phú. Ảnh: CL.

Sáng 28-8, ông Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại xã Diễn Lợi chỉ đạo công tác chữa cháy và động viên các lực lượng căng mình dưới nắng nóng khắc nghiệt để cứu rừng.

Đến hơn 10 giờ trưa 28-6, các vụ cháy rừng đã được khống chế. Tuy nhiên, hàng trăm ha rừng ở huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành bị cháy rụi.

Hiện thời tiết ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang có nắng nóng gay gắt khiến nguy cơ cháy rừng và những điểm đã cháy rừng có nguy cơ bùng phát trở lại.

Những điểm cháy rừng mặc dù đã được dập tắt nhưng chính quyền và các đơn vị tiếp tục cắt cử người túc trực 24/24 giờ để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại, kịp thời khống chế lửa, tránh cháy lan ra diện rộng.